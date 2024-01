Hat die SPÖ drei oder zwei Stimmen im Vorstand des Abfallwirtschaftsverbandes Spittal? Um das Maximum zu garantieren, hat die Umweltabteilung des Landes - wie berichtet - dem ursprünglichen Stimmenverhältnis (2 SPÖ, 2 ÖVP, 1 FPÖ) die Anerkennung verweigert, die Verteilung 3 SPÖ, 1 ÖVP und 1 FPÖ per Bescheid durchgeboxt und wurde in der Folge nicht nur vom Landesverwaltungsgericht Kärnten, sondern sogar vom Verwaltungsgerichtshof in Wien „korrigiert“. Letzteren hat das Referat von Umweltlandesrätin Sara Schaar (SPÖ) extra angerufen.