Die Millionenschulden der Kinderfreunde Kärnten sind jetzt auch in Wien ein Thema: Die NEOS haben am Dienstag eine parlamentarische Anfrage an Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) eingebracht. Konkret geht es um „die erheblichen Zahlungsrückstände des SPÖ-nahen Vereins“ bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), so NEOS-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker.