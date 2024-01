Ein ehemaliger Kärntner Rechtsanwalt sollte demnächst auf der Anklagebank Platz nehmen. „Sollte“ deshalb, weil der Prozess in Liechtenstein stattfindet. Der 64-Jährige ist aber auf freiem Fuß, und weil Österreich seine Staatsbürger nicht ausliefert, kann sich der Jurist nur freiwillig der Verhandlung stellen. In einer früheren Stellungnahme hat er angekündigt, „an den Verhandlungen in Liechtenstein teilzunehmen und den Sachverhalt lückenlos aufzuklären“.