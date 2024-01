„Rettl sich wer kann“, ein Film über die Firmen- und Familiengeschichte des über 150-jährigen Schneiderbetriebes aus Villach, tourt jetzt durch Österreichs Kinos. Bei der Filmpremiere in Wien freute sich Unternehmer Thomas Rettl, in der Prater Alm in Wien von Chef Peter Wahler zahlreiche Freunde und Gäste und auch einige bekannte Gesichter begrüßen zu können. Die Macher des Films Jo Caazee und Jaqueline Rauter feierten nach der Vorstellung gemeinsam mit Schauspieler David Wurawa, Filmproduzent Konstantin Seitz, Designerin Barbara Engel, Psychotherapeut Thomas Köffler, Fußballlegende Michael Konsel sowie Kärnten-Elvis Michael „Buzgi“ Buchacher bis in die frühen Morgenstunden. Verpflegt wurden die Gäste unter anderem mit Original Saurer Suppe sowie Kärntner Kasnudeln.

Die nächste Station ist das Schubertkino in Graz am kommenden Sonntag (21. Jänner). Die erste Vorstellung um 14 Uhr ist bereits ausverkauft, für die zweite um 16 Uhr kann man sich noch anmelden. Wegbegleiter und Freunde des Rettl-Hauses, wie Franz Klammer, Josef Zotter oder Nici Schmidhofer, sind ebenso im Film zu sehen wie Interviews und Berichte von den Auftritten von Rettl in New York mit Sean Connery und bei den Royals in London.