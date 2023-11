„Rettl sich wer kann“ im Villacher Stadtkino

Am Samstag, 18. November, fand die Premiere des Dokumentationsfilm „Rettl sich wer kann“ im Villacher Stadtkino statt. Rund 250 Gäste folgten Thomas Rettls Ruf und waren begeistert. In rund 60 Minuten zeigt der Film ganze 155 Jahre Unternehmensgeschichte und gibt einen tiefen Einblick in das Wirken der Familie.