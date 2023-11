Vom Alpen-Kilt zur High Fashion. Die Geschichte von „Rettl 1868 Kilts & Fashion“ begann im Jahr 1868 mit der Gründung einer Uniformierungsanstalt in Klagenfurt durch Josef Rettl. 1930 eröffnete Hans Rettl der Zweite eine Zweigstelle in Villach und wurde schnell ein beliebter Damenkleidermacher. Hans Rettl der Dritte eröffnete 1965 am Standplatz Freihausgasse 12 ein Geschäftslokal, in dem erstmals auch exklusive Konfektionsmarken wie „Burberry“ und „Zegna“ angeboten wurden. Der aktuelle Geschäftsführer Thomas Rettl erweiterte den Betrieb 1996 und modernisierte das Verkaufslokal. Es folgten Geschäftseröffnungen in Klagenfurt und Graz.