Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch im Industriegebiet in St. Veit/Glan in drei Gewerbetriebe ein, indem sie Türen oder Fenster gewaltsam öffneten, und stahlen jeweils eine geringe Summe Bargeld.

Des Weiteren drangen die vermutlich selben unbekannten Täter gewaltsam in ein Vereinshaus in St. Veit, in eine Gaststätte im selben Bezirk sowie einen Gewerbebetrieb in der Gemeinde Liebenfels ein, wobei Bargeld und Zigaretten gestohlen wurden.

Beim Einbruchsdiebstahl im Gewerbebetrieb in Liebenfels wurde zudem ein Tresor gestohlen, in welchem sich Fahrzeugschlüssel, Typenscheine, Sparbücher und mehr befunden haben. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.