Bad Kleinkirchheim gehört im Winter gemessen an den Nächtigungen pro Einwohner zu den tourismusintensivsten Gemeinden in Kärnten. „Mit 414.550 Übernachtungen, was den zweithöchsten Nächtigungszahlen unter den Kärntner Gemeinden entspricht, wurden im Winter 2022/2023 ein Gesamtumsatz von rund 100 Millionen Euro generiert“, sagt Norbert Wohlgemuth vom Kärntner Institut für Höhere Studien, der für eine aktuelle, am Mittwoch präsentierte Studie die Wertschöpfungseffekte von Ski- und Thermenurlaub in Bad Kleinkirchheim untersucht hat. In der Tourismusregion selbst wurde eine Bruttowertschöpfung von 41,7 Millionen Euro erzielt, in Kärnten eine Bruttowertschöpfung von knapp 60 Millionen Euro.

Laut Studie werden durch die Bergbahnen allein im Winter 1200 Arbeitsplätze vor Ort abgesichert. „Die Studie zeigt eindrucksvoll, die positiven Auswirkungen auf die örtliche und regionale Wirtschaft“, sagt Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung, die 49,46 Prozent an den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen hält.

Motor Skitourismus

Auffällig ist, dass vor allem durch Skitouristinnen und -touristen diese ökonomischen Effekte erzielt werden. Denn diese bringen Bad Kleinkirchheim 39,1 Millionen Euro und Kärnten 56,1 Millionen Euro Wertschöpfung, während die Themengäste lediglich 2,6 Millionen Euro der Tourismusgemeinde und weitere 3,8 Millionen Euro Wertschöpfung dem Bundesland bescheren. Nichtsdestotrotz betont Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen (BKB) die Wichtigkeit des Römerbades: „Die 1976 eröffnete Therme nimmt einen hohen Stellwert in unsere Produktgestaltung durch die Kombination von Ski und Wellness ein.“

Sowohl Pflauder als auch Payer heben hervor, dass die Schneesicherheit - auch durch Investitionen für die Beschneiung - im Winterskigebiet für die kommenden Jahrzehnte abgesichert ist. „In den nächsten 30 bis 40 wird es sicher kein Thema sein, dass wir Pisten aufgeben müssen“, betont der BKB-Vorstand.

Studienautor Wohlgemuth arbeitet bereits am zweiten Teil der Studie, nämlich die Auswertung der Sommersaison 2023. Die Bergbahnen haben in den vergangenen Jahre bereits etliche Maßnahmen wie Rollbobbahn, Flow Country Trail und Aktiv Park bei der Brunnach-Bahn gesetzt, um die Sommerauslastung zu steigern. Dieser Kurs werde, wie Payer betont, fortgesetzt. Schon jetzt seien die Bergbahnen eines der gefragtesten Kärnten Card-Ziele im Sommer.