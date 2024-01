Zwei Fahrschulen bedienten jahrelang die Kunden in einer Kärntner Stadt – bis eine im Jahr 2022 ihren Betrieb einstellen musste. Für diese Misere machte die Bildungsstätte die Bezirkshauptmannschaft verantwortlich. Diese habe die eine Fahrschule penibelst überprüft und bei der anderen bewusst weggeschaut, war in einer Anzeige vom 27. März 2023 bei der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt zu lesen. Die Ermittlungen gegen die Bezirksverwaltungsbehörde in diesem skurrilen „Fahrschulenstreit“ wurden aber jetzt eingestellt.