Zwei verletzte Polizisten sind die Folge eines Autounfalls am Sonntag gegen 9 Uhr im Gewerbepark Völkermarkt. In der Höhe einer Einfahrt zu einem Firmengelände übersah ein 55-jähriger Autolenker den Streifenwagen, gelenkt von einem 38-jährigen Polizisten. Der 55-Jährige prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite der Beamten. Dadurch wurden beide im Einsatzfahrzeug befindlichen Polizisten unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt verbracht. Ein Alkovortest verlief bei beiden Lenkern negativ.