In nur 20 Minuten gingen der Polizei am Donnerstagabend gleich zwei Schlepper ins Netz – allerdings an zwei verschiedenen Orten. Eine dezidierte Schwerpunktaktion habe es nicht gegeben. Gegen 21.20 Uhr führten Polizeibeamte auf der Seeberg Bundesstraße (B 82) im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle eines polnischen Wagens durch. Das Fahrzeug wurde von einer 39 Jahre alten Frau aus Polen gelenkt, am Beifahrersitz befand sich ihr 36-jähriger Lebensgefährte, ebenfalls polnischer Staatsangehöriger.

Auf der Rücksitzbank saßen fünf und im Kofferraum wurden noch vier männliche Personen entdeckt, die allesamt keine Dokumente für einen rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet vorweisen konnten. Deren Staatsbürgerschaft ist derzeit noch nicht bekannt. Das polnische Pärchen wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Die geschleppten Personen werden derzeit auf der Polizeiinspektion Fremdenpolizei in Klagenfurt befragt. Die Erhebungen sind noch im Gange.

Antrag auf Asyl

Im Zuge einer Einreisekontrolle an der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel wurde nur 20 Minuten später, gegen 21.40 Uhr, ein tschechischer Wagen, gelenkt von einem 30 Jahre alten Mann aus der Ukraine, angehalten. Im Zuge der Kontrolle konnten fünf mitfahrende Insassen des Autos – allesamt syrische Staatsangehörige – keine für den rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet notwendigen Reisedokumente vorweisen. Alle wurden gemäß fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen. Der Lenker, gegen den der Verdacht der Schlepperei besteht, wurde ebenfalls festgenommen. Die fünf Syrer, allesamt Männer zwischen 22 und 47 Jahre alt, stellten einen Antrag auf Asyl. Die Erhebungen dauern noch an.