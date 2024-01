Drei Fahrzeuge wurden am Donnerstag in einen Unfall im Bezirk Hermagor verwickelt. Eine 57 Jahre alte Pkw-Lenkerin überholte am Vormittag ein vor ihr fahrendes Fahrzeug, gelenkt von einem 66-jährigen Mann. Während des Überholvorganges musste die Frau jedoch wegen eines entgegenkommenden Autos stark abbremsen. Zunächst stieß sie seitlich gegen den Pkw des Mannes. Danach kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einer 65-jährigen Frau.

Beide Lenkerinnen aus dem Bezirk Hermagor wurden bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung und dem Rettungshubschrauber ARA-3 in das Klinikum Klagenfurt bzw. das LKH Villach gebracht werden.