Die Straßenbahn verkehrte in einem verkürzten Takt, um die Tausenden Menschen, die zum Leichenbegängnis Thomas Koschats strömten, auf den Friedhof Annabichl zu bringen. Allein der Kärntner Sängerbund soll mit mehr als 600 Sängern vertreten gewesen sein. An die 100 Kränze haben den aufgebahrten Sarg des verstorbenen Liederfürsten umgeben. Was den Schweizern ihr Wilhelm Tell, den Tirolern ihr Andreas Hofer war, das war Thomas Koschat für die Kärntner, schreibt die Zeitung „Freie Stimmen“ in tiefer Ehrerbietung.