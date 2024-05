Beim Versuch, einen Motorradfahrer an der Flucht zu hindern, sind in der Nacht auf Sonntag ein Polizist und auch der Biker selbst verletzt worden. Der 38-jährige Polizist hatte den 19-jährigen Lenker in Rennweg (Bezirk Spittal) am Wegfahren hindern wollen, wodurch beide stürzten. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus, der Beamte ist in ärztlicher Behandlung, teilt die Polizei mit.

Laut Polizei war ein 19-jähriger Motorradlenker gegen 3.30 Uhr mit seiner nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross unterwegs und blieb in einer Ansammlung von mehreren Menschen stehen. Ein 38-jähriger Polizeibeamter bemerkte das und wollte ihn an der Weiterfahrt hindern. Dazu forderte er den Motorradlenker mehrmals auf, das Motorrad abzustellen und abzusteigen. Daraufhin wollte der junge Mann flüchten, was aber vereitelt wurde.