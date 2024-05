Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag vor einem Gastbetrieb in Kals am Großglockner gekommen: Gegen 19.05 Uhr machte sich ein 45-jähriger Österreicher dort auf dem Weg zu seinem Motorrad, das er auf dem dazugehörigen Schotterparkplatz abgestellt hatte und startete es. Aus bisher ungeklärten Umständen verlor der Mann nach wenigen Metern die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. „Dabei zog er sich Verletzungen im Kopfbereich sowie im Bereich der rechten Körperseite zu“, informiert die Tiroler Polizei in einer Aussendung.

Der 45-Jährige wurde von der Rettung und zwei „First Respondern“ erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ zuerst in das Krankenhaus Lienz geflogen und von dort nach Klagenfurt überstellt. Laut Polizeiaussendung dürfte der Mann keinen Motorradhelm getragen haben. Ein Fremdverschulden konnte vor Ort nicht erhoben werden.