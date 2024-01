In der Nacht auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in insgesamt sechs Firmengebäude in einem Industriegebiet im Bezirk St. Veit an der Glan ein. „Die Täterschaft verschaffte sich größtenteils durch erhebliche Gewalteinwirkung Zugang zu den versperrten Räumlichkeiten“, heißt es Donnerstagabend vonseiten der Polizei.

Die Einbrecher durchsuchten die Gebäude und stahlen zumeist kleinere Bargeldbestände. In einer Werkstätte wurde ein Tresor aufgeschnitten und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.