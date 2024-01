Die Weihnachtsferien nützen viele Menschen, um ihre Familien und Freunde zu besuchen. Daher wird das letzte Ferienwochenende auch ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Darauf reagierten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), indem sie ihre Zuggarnituren für die Weihnachtsfeiertage, aber auch Silvester und jetzt das Ferienende aufgestockt haben.

Auf der Südstrecke gibt es am Sonntag vier zusätzliche Zugverbindungen von Villach nach Wien. Diese fahren um 10.13 Uhr, 13.06 Uhr, 15.17 Uhr und 17.17 Uhr in Villach weg. Insgesamt gibt es an diesem Tag zwischen 5.25 Uhr und 20.13 Uhr 16 Abfahrtsmöglichkeiten für die Fahrt nach Wien, darunter sieben Railjets (RJ) mit einer Kapazität von jeweils rund 400 Sitzplätzen (inklusive First Class und Business-Class) und vier Intercity-Zügen (IC). Am Samstag sind es elf Züge, die über den Tag verteilt diese Strecke fahren.

Es wird trotzdem empfohlen, einen Platz zu reservieren. Manche Züge sind bereits gut ausgelastet. „Am besten schaut man auf ÖBB Live, wie die Buchungslage ist“, empfiehlt Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.

Drei zusätzliche Züge von Wien nach Villach

Auch für diejenigen, die von Wien in den Süden müssen, wurde das Kontingent aufgestockt. Drei zusätzliche Züge fahren um 8.13 Uhr, 10.20 Uhr und 15.20 Uhr aus der Hauptstadt nach Villach. An den Tagen zuvor fahren auf der Südstrecke allerdings keine zusätzlichen Züge, wer also bereits am Freitag oder Samstag die (Heim-)Reise antreten will, sollte sich erst recht um eine Reservierung kümmern – und das am besten bald.

Aufgrund der Extremwetterlage am ersten Dezemberwochenende sind vier Railjets ausgefallen. „Das Problem haben wir wieder in den Griff bekommen, da hat sich die Lage entspannt“, sagt Zernatto-Peschl.