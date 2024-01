Schwerer Unfall am Neujahrstag in Oberlienz. Kurz nach 14 Uhr geriet eine 72-jährige Autolenkerin auf der Felbertauernstraße in Fahrtrichtung Lienz aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Sie verriss das Auto, geriet deswegen über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Böschung. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die 72-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, ihr 67-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.