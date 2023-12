Zu einer Tierrettung wurden am Samstag die Freiwilligen Feuerwehren Techelweg und Schiefling alarmiert. Eine 27-jährige Klagenfurterin unternahm gegen 9.30 Uhr mit ihrem 20-jährigen Hannoveraner Hengst einen Ausritt in Richtung Penkensee. Kurz vor dem Ziel blieb das Pferd plötzlich im morastigen Boden stecken und konnte nicht mehr weiter. Die Reiterin wählte den Notruf. Unter Anleitung einer Tierärztin konnte das Pferd von den Kameraden aus seiner misslichen Lage befreit werden. Das Tier blieb zum Glück unverletzt und konnte von der Besitzerin wieder nach Hause geführt werden. Die Feuerwehren standen rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Es war dies nicht die einzige Tierrettung in den vergangenen Stunden in Kärnten. Beim Völkermarkter Stausee musste von den Wehren Edling und St. Peter am Wallersberg ein Schwan, der sich in Fischerschnüren verfangen hatte, befreit werden.