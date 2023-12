Ein Großaufgebot von Polizeifahrzeugen vor einem Einkaufszentrum in der Rosentaler Straße in Klagenfurt hat Samstagvormittag die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich gezogen. Laut Erstinformation der Polizei soll es zu einer Bedrohungslage gekommen sein, dabei soll ein Messer im Spiel gewesen sein.

„Ein Mann hat in einem Geschäft in diesem Zentrum Waren in seinen Rucksack gepackt“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Dabei wurde der Kunde von einer Frau beobachtet. Diese soll den Mann in der Folge zur Rede gestellt haben. Im Zuge dessen soll es zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein.

Waren bezahlt

Polizeistreifen waren in kürzester Zeit vor Ort. Doch die Exekutivbeamten haben keinen strafrechtlichen Tatbestand erkennen können, so Nemetz: „Die Kollegen konnten bei dem Mann kein Messer finden.“ Zudem habe der Kunde die Waren bei der Kasse aus dem Rucksack genommen und bezahlt. Die Frau, die den Einsatz ins Rollen gebracht hat, sei zudem „nicht mehr greifbar gewesen“, so Nemetz, der auch aufklärt: „Im Geschäft darf man Waren in eine Tasche oder in einen Rucksack packen. Nur muss man diese dann auch bei der Kassa bezahlen.“