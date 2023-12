Polizeieinsatz Freitag am frühen Nachmittag in Klagenfurt! Eine 53-jährige Frau drang gegen 14 Uhr in die Wohnung einer 77-Jährigen ein. Dabei handelte es sich um die Ex-Schwiegermutter der 53-Jährigen. Dem Ganzen war ein Streit vorausgegangen. Die 77-Jährige wurde dabei verletzt. Die Polizei wurde gerufen.

Die Beamten sprachen gegen die 53-Jährige ein Annäherungs- und Betretungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Die Klagenfurterin wird wegen Körperverletzung angezeigt.