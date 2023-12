„Wir sind verunsichert und verärgert“, sagt Heimo Urbas, Landwirt aus Oberkärnten, stellvertretend für viele seiner Kollegen. Die Landwirte müssen nämlich den Rekordabgang der Landwirtschaftskammer für das Jahr 2024 über Beitragserhöhungen decken.

„Wir erwarten einen Abgang von 762.500 Euro. Dieser resultiert primär aus den steigenden Personalkosten durch die Gehaltserhöhung der Mitarbeiter um 9,15 Prozent. Immerhin sind rund zwei Drittel unserer Kosten Personalkosten, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb“, sagt Inge Della Pietra, Finanzchefin der Kammer. Mit der im Landtag beschlossenen Erhöhung des Grundbeitrags nach 25 Jahren für jeden Landwirt von jährlich 21,80 auf 49 Euro wurde bereits eine Maßnahme gesetzt, die mit 1. Jänner wirksam wird. „Dadurch können wir den Abgang 2024 fast abdecken, aber nächstes Jahr kommt die nächste Lohnerhöhung auf uns zu“, weiß Kammerpräsident Siegfried Huber.

Inge Della Pietra, Finanzchefin der Kammer © LK Kärnten

Daher wurde mit den Stimmen des Bauernbundes, der Südkärntner Bauern, der SPÖ-Bauern und mit einer Stimme der freiheitlichen Bauernschaft die Anhebung des sogenannten „Hebesatzes“ von 600 auf 800 Prozent beschlossen. Dieser Hebesatz orientiert sich am Einheitswert und am Grundsteuermessbetrag. „Ein kompliziertes Konstrukt, dieses Wort haben wir seit 20 Jahren nicht mehr gehört, das sagt den meisten Bauern nichts. Aber man hört die Verunsicherung, dass die Gesamt-Kammerumlage explodieren würde“, sagt Urbas, der in der Vollversammlung mit seinen zwei und sechs freiheitlichen Kammerräten gegen die Maßnahme gestimmt hat. Das Geld verschwinde in der Verwaltung, so habe die Kammer 30 Mitarbeiter ohne Verwendungszweck und auch den Umbau von Schloss Krastowitz um acht Millionen Euro möge man überdenken, so Urbas.

„25 Posten eingespart“

Man habe in den letzten Jahren 25 Dienstposten eingespart, kontert Huber. Und man werde Einsparungspotenziale im Haus suchen, aber „nicht drüberfahren“. Della Pietra ergänzt, dass der Umbau von Schloss Krastowitz im Finanzierungsplan vorgesehen und mit dem Land fixiert sei. Zu den höheren Umlagen hält die Kammer fest, dass größere Betriebe verstärkt zur Kasse gebeten würden, aber 70 Prozent der Kammerumlagenpflichtigen mit dem Einheitswert unter 5000 Euro liegen würden. In so einem Fall würde die Kammerumlage von bisher 51,24 Euro auf künftig 68,32 Euro erhöht. Dazu kommt der Grundbetrag von 49 Euro. Bei einem Betrieb mit dem Einheitswert von 13.000 Euro steigt die Kammerumlage von 351,20 Euro auf 468,30 Euro jährlich.

Kritik der FPÖ

„In Zeiten, in denen die Land- und Forstwirte ohnedies ums wirtschaftliche Überleben kämpfen müssen, ist die massive Erhöhung der Kammerumlage ein unzumutbarerer Anschlag auf die Bauern“, sagen FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer und FPÖ-Agrarsprecher Dietmar Rauter in einer Reaktion. Und weiter: „Die FPÖ lehnt jede finanzielle Mehrbelastung unserer Bauern ab! Gerade unsere Bauern sind durch die von der Regierung verursachten Rekordpreise für Strom und Energie, Unwetterereignisse, unzumutbare AMA-Bürokratie und zu niedrige Produktpreise schon massiv belastet.“