„Ich glaub‘, das Christkind ist heute unterwegs“, freute sich Elisabeth Koschitz aus Spittal am Mittwochmorgen, als sie das spektakuläre Farbenspiel am Himmel über der Stadt sah. Denn an diesem Morgen leuchtete es über den Orten oberhalb der Nebelgrenze in den buntesten Rot-, Orange-, Pink- und Gelbtönen. „Der Mirnock glüht“, schrieb wiederum Ursula Iris Illgner aus Seeboden. Auch in Feldkirchen genoss man die „schöne Morgenstimmung über der Tiebelstadt“, wie Roswitha Groinig berichtete. „Ein wunderbarer Morgen“, kommentierte Christian Zeichen aus Köstenberg das Himmelsschauspiel.

Der farbenprächtige Himmel über Kärnten

Aber auch am Abend zuvor sorgte das Farbenspiel am Himmel über Kärnten für eine mystische Stimmung, wie die Bilder von Leserreporterin Edith Zangl aus Friesach zeigten. Sie hat diese vom Magdalensberg aus eingefangen.