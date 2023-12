Auf den Bergen schmilzt der Schnee weg, in den nebelbedeckten Tallagen ist es frostig – und rechtzeitig vor und zu Weihnachten wird es richtig turbulent. „Eine stürmische Nordwestwetterlage dominiert das Wettergeschehen in Kärnten. Sie bringt von Donnerstag auf Freitag über 1300 Meter Seehöhe ergiebige Neuschneemengen. 50 bis 70 Zentimeter in den Tauern und in den Nockbergen, 20 bis 30 Zentimeter auf der Turrach“, sagt Paul Rainer, Meteorologe von Geosphere Austria. In den Niederungen wird es regnen. Am Freitag ist in den Bergen mit Windspitzen von 80 bis 90 km/h zu rechnen, kräftiger Wind wird bis ins Klagenfurter Becken spürbar sein.

Und dann wird es warm, folgt das fast schon traditionelle Weihnachtstauwetter. 5 bis 7 Grad werden am Heiligen Abend in den Tallagen prognostiziert, -3 bis +2 Grad auf 2000 Meter Höhe, der Christtag wird mit bis zu 10 Grad noch wärmer. „Dennoch sind wir weit vom wärmsten Dezember der Messgeschichte entfernt und liegen momentan 0,7 Grad über dem langjährigen Schnitt“, so Rainer. Konkret bilanziert man etwa am Dobratsch mit einem Monatsschnitt von -3,7 Grad, der wärmste Dezember wurde mit einem Schnitt von +1,5 Grad im Jahr 2015 registriert. Klagenfurt liegt momentan bei einem Schnitt von -0,5 Grad, der wärmste Dezember war 1934 (Schnitt von +2,4 Grad).