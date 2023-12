Ein 41-jähriger Skifahrer hat am Sonntag noch großes Glück gehabt: Er wurde in Tirol 20 Meter von einer Lawine mitgerissen und blieb unverletzt. Doch derzeit ist die Gefahr abseits der Pisten besonders groß. In Teilen Tirols und Vorarlbergs, etwa um den Arlberg herum, herrscht Lawinenstufe vier von fünf. Das bedeutet, dass mit „zahlreichen spontanen Abgängen zu rechnen ist, die nicht einmal einen Auslöser brauchen und große Dimensionen erreichen können“, sagt Michael Larcher vom Alpenverein.