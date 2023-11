Mit abgefahrenen Winterreifen war ein Klagenfurter (26) am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der A 2 Südautobahn von Villach kommend in Richtung Italien unterwegs, als er im Bereich Unterschütt auf der mit Schneematsch bedeckten Straße die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Das Fahrzeug rutschte rechts gegen eine Böschung, überschlug sich und blieb am Dach liegen.

Der 26-Jährige wurde von der Rettung mit leichten Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Gödersdorf und Arnoldstein.