Morgen, Freitag, beginnt der meteorologische Winter und das ist bereits am heutigen Donnerstag sicht- und spürbar. Der Blick aus dem Fenster beweist, was am Mittwoch bereits prognostiziert wurde: Tief „Robin“ bringt in der Früh in ganz Kärnten und Osttirol bis in tiefe Lagen Schnee.

Während sich die einen über Frau Holles ausgeschüttelte Polster freuen, sollten vor allem Autofahrer auf Kärntens Straße Acht geben, denn aufgrund des Schneefalls ist es auf einigen Fahrbahnen in Kärnten derzeit sehr rutschig.

Doch die weiße Pracht währt nicht lange: „Im Tagesverlauf wird der Schneefall in Schneeregen und Regen übergehen. Die winterliche Stimmung wird daher verbreitet schnell wieder verschwinden, denn die Schneefallgrenze steigt auf 2000 Meter. Die Niederschläge werden aber sehr ergiebig sein“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.

Auf der Turrach ist der Winter bereits angekommen, am Mittwoch hat der erste Skilift die Saison eingeläutet.