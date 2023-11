Mittwoch gegen 13 Uhr lenkte eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan ihren Pkw auf der B93 in Richtung Pöckstein. In Mellach in der Gemeinde Straßburg überholte sie einen vor ihr fahrenden Linienbus. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges versuchte sie ihr Fahrzeug unmittelbar vor dem Linienbus wieder auf den rechten Fahrstreifen zu lenken, touchierte diesen, kam ins Schleudern und krachte erneut gegen den Linienbus.

Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges, ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark, konnte noch nach rechts ausweichen und streifte einen Straßenleitpflock. Der Lenker eines nachfolgenden Fahrzeuges, ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Pkw der Frau.

Die 74-jährige Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die B93 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumungsarbeiten für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.