Am Dienstag gegen 16.25 Uhr befand sich ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau bei Montagearbeiten in einer Firma in Villach. Im Zuge dieser Arbeiten öffnete er den Drehverschluss eines Rohres, aus welchem Säure austrat.

Trotz Schutzausrüstung sowie Säurehandschuhen wurde er im Bereich der Unterarme verätzt. Der 45-jährige Arbeiter wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Von Paneel am Kopf getroffen

Zu einem weiteren Arbeitsunfall kam es gegen 13.45 Uhr, ebenfalls in Villach. Ein 22-jähriger Arbeiter befand sich mit einem Sicherheitsgurtsystem gesichert auf einem Ofen und wollte ein Holzpaneel in der Halterung einer Zwischenwand befestigen. Ihm rutschte das Paneel jedoch aus den Händen und traf seinen 28-jährigen Kollegen, der unter dem 22-Jährigen stand, im Bereich des Hinterkopfs. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht.