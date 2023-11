Am Dienstag gegen 8.15 Uhr fuhr eine Frau (29) aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Feistritz ob Bleiburg in Richtung St. Michael ob Bleiburg. Im Fahrzeug befanden sich auch ihre Kinder im Alter von knapp zwei und fünf Jahren. Aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse dürfte die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Beim Versuch, das Fahrzeug gegenzulenken, kam sie von der Fahrbahn ab, worauf der Wagen in einem Bachbett neben der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand kam.

Die Lenkerin konnte sich sowie die beiden Kinder selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und das Bachbett verlassen. Sie und ihre beiden Kinder wurden zur medizinischen Abklärung möglicher Verletzungen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alktotest verlief negativ.

Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Im Einsatz befand sich die FF Feistritz ob Bleiburg mit zehn Mann.