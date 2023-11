Zwei bislang unbekannte Täterinnen stahlen am Mittwoch zwischen 13.10 Uhr und 13.22 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Spittal an der Drau Brieftaschen aus den Einkaufstaschen von zwei Opfern. Diese wurden von einer der Täterinnen abgelenkt, während die andere die Brieftasche aus der Einkaufstasche stahl.

Danach hoben die Diebinnen mit den gestohlenen Bankomatkarte hohe Geldbeträge ab. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weiter Opfer, sich bei der Polizeiinspektion Spittal an der Drau zu melden.