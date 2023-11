Als dreiste Diebe entpuppten sich vier rumänische Reinigungskräfte, die im Auftrag einer Wiener Firma in einer Schule in Hermagor tätig waren. Das Quartett, drei Männer im Alter von 25, 29 und 33 Jahren, sowie eine Frau (33), erlangte in der Schule widerrechtlich einen Schlüssel, mit dem ein Tresor geöffnet wurde. Daraus stahlen die Rumänen am Montag oder Dienstag mehrere hundert Euro Bargeld.

Im Zuge der umfangreichen Erhebungen wurde in Erfahrung gebracht, dass die vier Personen mit einem Fahrzeug der Wiener Firma unterwegs sind. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst negativ. Der 25-jährige Mann konnte aber schließlich im Stadtgebiet von Villach angehalten werden, wo sich die vier Personen die letzten Wochen vermutlich in einer Wohnung aufgehalten hatten.

Fahndung läuft

Die Fahndung nach den anderen drei Personen und dem Pkw verlief bis dato negativ.