Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, wurden bereits am Samstag zwei Männer tot in ihren Wohnungen in Klagenfurt aufgefunden. Jetzt hat sich der Verdacht des Todes durch Suchtmittelkonsum bei beiden bestätigt. Nachdem ein 42-jähriger Mann in seiner Wohnung tot aufgefunden worden war, fand man am Nachmittag desselben Tages einen 57-jährigen Mann ebenfalls leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt.

Da bei beide Männern ein Tod durch den Konsum von Suchtmittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Obduktion der Leichname angeordnet. Dabei bestätigte sich in beiden Fällen der Verdacht des Todes durch Suchtmittelkonsum.