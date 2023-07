Drogenangebot in Kärnten wächst und wird leichter zugänglich

Rund 5000 Personen sind in Kärnten derzeit drogenabhängig. Das Angebot an verbotenen Substanzen steigt und verändert sich. Auch Alkohol ist ein großes Problem. Land investiert über fünf Millionen Euro in die Prävention und Koordination.