„Der Himmel brennt!“ Mit diesen Worten posteten zahlreiche Kärntner und Osttiroler in den sozialen Medien Fotos vom spektakulär leuchtenden Abendrot. Immer öfter erstrahlt der Himmel in unseren Breiten in schillernden Rot-, Orange- und Pinktönen. Aber wie entsteht dieses Abendrot überhaupt? Und wie unterscheide ich es von den Polarlichtern, die in den vergangenen Wochen auch in Kärnten und Osttirol mehrmals zu sehen waren – und das ebenfalls in Orange oder Pink und nicht wie in nördlicheren Ländern in Grün? Martin Ortner, Meteorologe der Geosphere Austria, erklärt: „Sonnenstrahlen setzen sich aus unterschiedlichen Wellenlängen zusammen. Durch Wolkentröpfchen wird das Licht gestreut.“