„Wunderschön. So etwas habe ich noch nie gesehen“, freut sich eine Kärntnerin. Der Grund für ihre Freunde sind spektakuläre Polarlichter, die am Sonntag auch in Kärnten und Osttirol zu sehen sind. „Das wird sicher noch ein paar Stunden so gehen“, sagte Ubimet-Meteorloge Sebastian Koblinger gegen 19.30 Uhr. Zahlreiche Webcams auf foto-webcam.eu haben das bunte Himmelsspektakel eingefangen. So waren die Polarlichter am Abend etwa vom Falkert, von Bad Kleinkirchheim oder vom Großglockner aus zu sehen. Aber auch der Himmel über Hopfgarten im Defereggental (Osttirol) präsentierte sich in Rottönen.