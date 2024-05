Eine Alkofahrt endete für einen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark im Klinikum Klagenfurt. Der Mann kam im Bezirk Wolfsberg auf Höhe Gräbern in Fahrtrichtung Italien rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt und war nicht mehr fahrtüchtig. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Südautobahn war von 14.50 Uhr bis 15.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen auch die FF Wolfsberg und FF Bad St. Leonhard mit insgesamt 24 Männner und Frauen und fünf Fahrzeugen.