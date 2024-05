Findet das GTI-Treffen in Kärnten doch noch statt? So viel steht fest: Wenn, dann nur inoffiziell. Die eigentliche Veranstaltung wurde wie berichtet nach Wolfsburg verlegt. Vereinzelt waren am vergangenen Wochenende rund um den Wörther- und Faaker See dennoch Fans des Kultautos anzutreffen.