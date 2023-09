"Generelle Abfahrtssperren von der A 10 (Tauernautobahn) auf das untergeordnete Straßennetz für Verkehrsteilnehmer, welche nicht ihr Ziel in der Region haben, sind nicht erforderlich und nicht zweckmäßig", so lautet das Resümee des Amtssachverständigen des Landes Kärnten. "Wir nehmen das zur Kenntnis, die Abfahrtssperre hat sich somit erledigt. Alle Betroffenen werden darüber informiert. Ich hoffe für die Zukunft, dass die Voraussetzungen in den kommenden dreieinhalb Jahren so bleiben", sagt der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner nach Erhalt des Gutachtens.