Als die Trafik in der Via Giuseppe Verdi 1 in der Nähe des Strandes von Jesolo am Montag auch am späten Vormittag noch geschlossen war, schlugen Kunden Alarm. Der Trafikant, der laut italienischen Medien auch Apartments vermietete und mit seinem Bruder ein Hotel besaß, war in der Umgebung beliebt und bekannt. Auch dafür, dass er die Öffnungszeiten einhielt. „Danke für die 50 Jahre Dienstleistung, die du auf der Piazza Marina erbracht hast“, stand auf einem Abschiedsgruß, den jemand am Eingang der Trafik mit einem Blumenstrauß am Montag hinterlassen hat.