Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr klopfte ein 33-jähriger alkoholisierter Mann aus dem Burgenland an der Zimmertüre eines 43-jährigen Polen in einem Gasthaus in Klagenfurt. Der Beschuldigte öffnete die Türe und begann auf den 33-Jährigen einzutreten und ihn mit einem Stanleymesser zu verletzten.

Dieser erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Umstände der Tat sind bis dato nicht nachvollziehbar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.