Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Freitag durch Aufzwängen der Eingangstüre eines Lokales in Wolfsberg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden rund zehn Zigarettenpackungen gestohlen.

Vermutlich dieselben Täter drangen in derselben Nacht gegen 2.38 Uhr in einen Fleischabholmarkt in Wolfsberg ein, ebenfalls durch Aufzwängen der Eingangstüre. Die Unbekannten stahlen mehrere hundert Kilo vakuumierten Speck, mehrere 10-Liter-Behältnisse mit Sonnenblumenöl und mehrere Messer. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.