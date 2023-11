Nach dem „Prügel-Sager“ auf einer FPÖ-Parteiveranstaltung hatte das Treffen am Freitag eine zusätzliche Brisanz. Die Wortwahl von FPÖ-Chef Erwin Angerer, Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) im Landtag „herprügeln“ zu wollen, stand auch im Mittelpunkt der Landtagssitzung am Donnerstag. Beim Runden Tisch zur Pflege in Kärnten kam der Ausspruch nicht zur Sprache. Im Mittelpunkt stand die mobile Pflege, genauer gesagt der Verein „Lebenswert“, der mit freiberuflichen Pflegekräften arbeitet und dessen Vertrag mit Ende des Jahres auslauft. Zukunft offen.