„Ich war ja betrunken.“ - „Sie kriegt halt so leicht blaue Flecken.“ - „Die Kinder haben eh nichts mitbekommen.“ - Es sind Sätze, welche tagtäglich fallen. Die Beratungsstelle für Gewaltprävention der Caritas Kärnten kennt sie nur zu gut. Vor zwei Jahren wurde sie ins Leben gerufen, in dieser Zeit mussten über 1300 Menschen aufgrund eines polizeilichen Annäherungs- und Betretungsverbotes eine verpflichtende sechsstündige Beratung in Anspruch nehmen. 90 Prozent von ihnen waren Männer.