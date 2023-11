18-jähriger Forstarbeiter in Kärnten tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es Donnerstagnachmittag in Spittal an der Drau. Bei Forstarbeiten im steilen Gelände im Bezirk Spittal an der Drau erschlug gefällter Baum 18-jährigen Rumänen.