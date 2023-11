Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt und sein 65-jähriger Vater waren Samstag gegen 10 Uhr in ihrem Jagdrevier in Rauth, Gemeinde Ferlach, unterwegs. Die beiden trennten sich, der Sohn marschierte alleine entlang einer Geländekante. Aus noch unbekannter Ursache kam er dort zu Sturz und rutschte circa 60 Meter in ein darunterliegendes Bachbett ab. Er konnte noch selbständig den Rettungsdienst verständigen. Der Vater hörte lediglich seine Schreie.

Die Bergrettung Ferlach rückte mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen aus. Mithilfe der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 konnte der 37-Jährige gesichtet werden. „Er war noch ansprechbar“, heißt es Samstagnachmittag vonseiten der Polizei. Die Bergrettung Ferlach führte die Erstversorgungsmaßnahmen durch, im Anschluss wurde der Verletzte mittels Tau geborgen. Am Flugplatz Glainach wurde der Jäger in einen Rettungswagen umgebettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.