Mittwoch gegen 23 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses in Klagenfurt zu einer starken Rauchentwicklung wodurch der Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnten mit der Drehleiter durch ein geöffnetes Fenster in die verrauchte Wohnung gelangen und fanden einen 20-jährigen Mann regungslos auf einer Couch.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten den Mann aus der Wohnung bergen und den Rettungskräften übergeben. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Zwei Hunde konnten ebenfalls aus der Wohnung geborgen und in die Obhut eines Bekannten des Mannes übergeben werden. Grund für die starke Rauchentwicklung in der gesamten Wohnung war eine bereits angebrannte Brotschneidemaschine auf einer eingeschalteten Herdplatte.