Am Mittwoch gegen 20.50 Uhr stürzte in Reifnitz am Wörthersee in der Gemeinde Maria Wörth wegen der starken Regenfälle der vorangegangenen Tage ein etwa fünf Kubikmeter großer Felsbrocken bei Straßenkilometer 7,2 auf die Wörthersee Süduferstraße L96 und verlegte einen Teil der Fahrspur in Richtung Klagenfurt.

Der Landesgeologe ordnete die unverzügliche Teilabsperrung der Abbruchstelle bzw der Wörthersee Süduferstraße L96 an.. Am Donnerstag erfolgt eine neuerliche Beurteilung der Lage. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reifnittz am Wörthersee führten die vorläufige Absicherung sowie Aufräumungsarbeiten im Nahbereich der Absturzstelle durch.

Felssturz, Reifnitz, 1.11.2023 © Marko Petein

Die straßenpolizeilichen Maßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Klagenfurt umgesetzt.