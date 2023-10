Dienstag gegen 10.15 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Pkw am „Rechter Iselweg“ in Lienz von der Fischwirtbrücke kommend in Richtung Westen. Aus bisher unbekannter Ursache stieß er einen 75-jährigen Fußgänger, der Richtung Iselkai unterwegs war, um. Der Fußgänger stürzte und erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Er wurde von den Rettungskräften in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.