Sonntag gegen 11 Uhr fing im Bezirk St. Veit die Küche in einem Einfamilienhaus. Feuer. Der fünfjährige Sohn des Besitzers warf ein brennendes Streichholz in Richtung Küchenunterschrank in einen eingebauten Abfalleimer. Der Inhalt des Mistkübels entzündete sich sofort. Dem Vater gelang es zwar schnell, den Brand mit einem Pullover und einem Handtuch zu löschen, es entstand aber ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.